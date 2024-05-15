المقاتلات الحربية الروسية تشن غارات جوية على مواقع في البادية السورية

نفذ الطيران الحربي الروسي، اليوم، ضربات جوية ضمن مناطق يعتقد أن “التنظيم” يتخذها لانطلاق عملياته في البادية السورية.

وتركزت الضربات الجوية على مواقع “التنظيم” في ريف حماة والرقة والرصافة ضمن البادية السورية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وتشهد مناطق في البادية السورية تصعيدا لافتا في هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع ونقاط عسكرية لقوات النظام والعاملين معها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد في 26 نيسان الفائت، تنفيذ الطيران الحربي الروسي غارات جوية جديدة في البادية السورية، استهدفت مناطق انتشار عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية السخنة بريف حمص الشرقي.