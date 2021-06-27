الملخص اليومي للأحداث التي شهدتها الأراضي السورية على اختلاف مناطق السيطرة

منطقة خفض التصعيد: و رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة خفض التصعيد، جولة جديدة من الاستهدافات البرية، حيث قصفت قوات النظام صباح اليوم الأحد، مناطق في فليفل وبينين والفطيرة والبارة بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في سهل الغاب شمال غربي حماة، و وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل أحد عناصر الفصائل، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام صباح اليوم الأحد، على بلدة الفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، على صعيد متصل جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على أماكن في جبل الزاوية، وكان نشطاء المرصد السوري في منطقة خفض التصعيد، جولة جديدة من الاستهدافات البرية، حيث قصفت قوات النظام صباح اليوم الأحد، مناطق في فليفل وبينين والفطيرة والبارة بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في سهل الغاب شمال غربي حماة، وقامت القوات التركية بعمليات تمشيط انطلاقاً من مصيبين إلى جسر مدينة أريحا، ضمن طريق اللاذقية-حلب الدولي المعروف باتستراد “M4” في قسمه المار من الريف الإدلبي، في حين، داهمت دورية عسكرية تابعة لقسد داهمت بعد منتصف الليل، معبر نهري في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، واستهدفت بالرصاص عبارة معدة للتهريب نحو مناطق نفوذ النظام السوري على الضفة الأخرى لنهر الفرات، تحمل على متنها مادة المازوت، الأمر الذي أدى لاحتراق العبارة، وتعرض “رئيس اتحاد الفلاحين” وموظف ضمن “مجلس الرقة المدني” لمحاولة اغتيال بالقرب من معمل القرميد ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية شرقي الرقة، حيث جرى استهدافهما بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، دون معلومات عن خسائر بشرية،

مناطق درع الفرات: انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة للجيش الوطني الموالي للحكومة التركية، في حارة البوغزال ضمن مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وذلك صباح اليوم الأحد، ما أدى لمقتل شخص شخص وإصابة طفل بجراح بالإضافة لحدوث أضرار مادية.

مناطق غصن الزيتون: : أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوة أمنية تابعة لـ “فيلق الشام” الموالي لتركيا، اعتقلت ثلاثة مواطنين من أهالي قرية الغزاوية التابعة لناحية شيراوا بتاريخ 23 حزيران الجاري، وذلك بتهمة العمل السابق مع “الإدارة الذاتية” إبان سيطرتها على عفرين، وفي سياق متصل، اعتقلت المخابرات التركية برفقة “الشرطة العسكرية” شخص يعمل مترجم ضمن “الشرطة العسكرية” من قرية قره بابا التابعة لناحية راجو، لأسباب مجهولة، حيث جرى اقتياده إلى مقر الاستخبارات التركية في مركز مدينة عفرين.

مناطق الإدارة الذاتية:، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالقذائف الصاروخية، قبيل منتصف ليل أمس، وبعده، استهدف صوامغ قزعلي الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف مدينة تل أبيض الغربي، ضمن محافظة الرقة، ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، قصفا صاروخيا مكثفا وعنيفا، من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على كامل خطوط التماس مع القوات الكردية بريفي منبج والباب شرقي حلب، قابله قصف مماثل من قبل القوات الكردية، واغتال مجهولون في ريف ريف دير الزور الغربي أحد عناصر قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، من خلال إطلاق النار عليه من قبل مسلحين يرجح أنهم من تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك في بلدة الحصان، ما أدى لمقتله على الفور، و وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها يوم أمس، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية خربة الزمالة الواقعة بريف مدينة منبج الشرقي، شمال شرقي حلب، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا نتيجة انفجار اللغم في القرية إلى 4 جلهم أطفال، حيث أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، إلى استشهاد 3 أطفال وإصابة اثنين آخرين بجراح متفاوتة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية خربة الزمالة الواقعة بريف مدينة منبج الشرقي، شمال شرقي حلب، وعمدت دورية تابعة لقوات سورية الديمقراطية إلى التمركز في محطة تصفية المياه في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، حيث قام عناصر الدورية بإطلاق النار من رشاش دوشكا على شاحنات كانت تقف بمناطق سيطرة قوات النظام بقرية الزباري بريف ديرالزور الشرقي.

مناطق نبع السلام: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات “نبع السلام”، محاولة اغتيال طالت عنصرين اثنين من فصائل “الجيش الوطني” الموالية للحكومة التركية، حيث أقدم مسلحون على استهدافهما بالسلاح الخفيف خلال الساعات الفائتة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

مناطق نفوذ النظام: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في محافظة القنيطرة، عملية اغتيال جديدة في المحافظة، طالت هذه المرة “مختار” بلدة غدير البستان الواقعة قرب الحدود مع الجولان المحتل بريف القنيطرة، وذلك من خلال استهدافه بالرصاص أمام منزله من قبل مسلحين مجهولين إلى الآن، الأمر الذي أدى لمقتله على الفور، وانفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، في قرية البويضة ضمن مناطق نفوذ النظام السوري بريف حماة الشمالي، الأمر الذي أدى لإصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفل، و أفرجت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، عن 38 معقتلًا من أبناء محافظة درعا اليوم، وذلك من مبنى صالة المحافظة بدرعا المحطة، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن المفرج لا علاقة لهم بمعتقلي الرأي وجميعهم جرى اعتقالهم بعد سيطرة النظام على محافظة درعا عام 2018، بتهم وجرائم جنائية، و رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصف بثلاثة قذائف صاروخية، نفذها فصيل “أنصار التوحيد الجهادي” من مناطق سيطرة الفصائل في ريف اللاذقية الشمالي، استهدفت قرية بعقيلون في ريف مدينة القرداحة مسقط رأس “بشار الأسد” ضمن ريف اللاذقية، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات فقط، واندلع شجار بين مجموعة شبان من جهة، وعناصر حاجز تابع لقوات النظام من جهة أُخرى، في منطقة مخيم درعا، تطور لوقوع تبادل في إطلاق النار بين الشبان وعناصر الحاجز، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.