الملخص اليومي للأحداث التي شهدتها الأراضي السورية على اختلاف مناطق السيطرة

مناطق نفوذ النظام:

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في حماة، إصابة طفلين اثنين بجراح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك في قرية قليب الثور بريف سلمية الشرقي، ضمن القطاع الشرقي من الريف الحموي، حيث جرى إسعاف الطفلين إلى مشفى سلمية.

و رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مظاهرة تضم المئات من الأهالي خرجت في ساحة المسجد العمري في منطقة درعا البلد، احتجاجًا على الحصار المفروض من قِبل النظام السوري على المنطقة، حيث هتف المتظاهرون بشعارات تطالب بإسقاط النظام السوري، ورئيس النظام “بشار الأسد” كما أكدوا على مبادئ وأهداف الثورة السورية التي خرج من أجلها السوريون، من المطالبة بالحرية والكرامة والإفراج عن المعتقلين القابعين في أقبية النظام، يأتي ذلك في ظل استمرار أجهزة النظام بحصارها الكامل على أحياء درعا البلد، وذلك كوسيلة ضغط على أهالي وسكان المدينة الرافضين للمطالبات الروسية بإجراء تسويات جديدة لعشرات الأشخاص وسحب سلاحهم الفردي، ونقل تسويات قيادات سابقة في الفصائل إلى منطقة الدريج.

أما في قطاعات محافظة حلب ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية والمجالس العسكرية المنضوية تحت قيادة “قسد” ومناطق الفصائل الموالية لتركيا:

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عنصراً التحق حديثًا بفرقة السلطان مراد، عمد إلى قتل 3 من عناصر “الفرقة” ذاتها وإصابة عنصرين آخرين بجراح، عبر إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة أثناء تواجدهم في نقطة عسكرية، على محور قرية الشيخ ناصر شمال غربي منبج، قرب خطوط التماس مع قوات مجلس منبج العسكري، بريف حلب الشمالي الشرقي، وقالت مصادر بأن القاتل تمكن من الهرب إلى مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري، دون ورود معلومات إضافية.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية تبادل أسرى، جرت بين قوات النظام من جهة، وفرقة “السطان مُراد” من جهة أخرى في معبر أبو الزندين الواقع قرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، حيث جرى الإفراج عن 5 معتقلين من قبل النظام، مقابل 5 آخرين أفرجت عنهم فرقة “السطان مُراد” التي منعت وسائل الإعلام من دخول المعبر وتغطية عملية التبادل.

و أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من الريف الشمالي لمحافظة حلب، ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، بأن دورية تابعة لـ”الجيش الوطني” برفقة الشرطة العسكرية، اعتقلت عنصر سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” من مدينة اعزاز برفقة زوجته وابنته بالإضافة إلى اعتقال نجله وزوجة نجله، ينحدرون من بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي.

ودمرت الفصائل الموالية لتركيا، يوم أمس الخميس 1 تموز/يوليو، قاعدة صواريخ “مضادة للدروع” تابعة لقوات النظام على محور قرية شيخ عيسى بريف حلب الشمالي، حيث استهدفها عناصر الفصائل الموالية لتركيا المتمركزين على أطراف مدينة مارع في ريف حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية .

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، ما بين فصيلي جيش النخبة وصقور الشمال الموالين لتركيا، في قرية درويش ميدانكي بريف عفرين شمالي حلب، ما أدى لوقوع 6 إصابات من كلا الطرفين، فيما لا يزال التوتر يسود المنطقة بين تلك الفصائل.

مناطق نفوذ “قسد” شمال شرق البلاد:

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات الروسية اجتمعت يوم أمس مع أعضاء من مجلس الرقة المدني وقيادات من قوات سوريا الديمقراطية في منطقة عين عيسى عاصمة “الإدارة الذاتية” شمالي الرقة، حيث طلب الروس السماح لهم بالدخول إلى مدينة الرقة لتوزيع مساعدات غذائية على المدنيين، الأمر الذي قوبل بالرفض من قِبل أعضاء المجلس وقيادات قسد، لأسباب غير معروفة حتى اللحظة.

وقُتل مواطن برصاصة طائشة مجهولة المصدر أثناء قيادته لسيارته في بلدة البحرة بريف دير الزور الشرقي، يأتي ذلك على وقع الفوضى المصحوبة بالفلتان الأمني التي تعم الأراضي السورية على اختلاف القوى المسيطرة عليها.

ووثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفلين شقيقين وإصابة طفل ثالث جراء انفجار مقذوف متفجر من مخلفات الحرب، في مزرعة الروضة شمالي الرقة.

وأفاد نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع نسبة تخزين المياه في سد الفرات، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في التيار الكهربائي في مدينة الحسكة، حيث تم إيصال التيار الكهربائي لمدة ساعتين، صباح اليوم، بعد انقطاعها نحو أسبوع، فيما قالت مصادر مطلعة بأن عدد ساعات التشغيل قد تصل إلى 4 ساعات على الأقل في اليوم، تزامنًا تشغيل عنفات التوليد الكهربائي، وتزايد الوارد الكهربائي القادم من محطة التوليد الكهربائية في الطبقة.

على صعيد متصل، نقل مزارعون في محافظة الرقة محركات استجرار المياه إلى حقولهم القريبة من نهر الفرات إلى مواقع مرتفعة، بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر، خوفًا من غمرها بالمياه المتزايدة.

كما أكدت مصادر مطلعة، بوصول كمية 30 ميغا واط ساعي خلال الفترة النهارية إلى محافظة الحسكة، ومن المتوقع زيادة الكمية في الفترة ما بعد منتصف الليل إلى 50 ميغا واط ساعي ما يساهم بتحسين واقع التغذية الكهربائية في المنطقة.

منطقة خفض التصعيد:

أصيب 3 مواطنين بجروح متفاوتة، جراء قصف مدفعي نفذته قوات النظام، على محيط مدينة أريحا بريف إدلب.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية، مواقع قوات النظام في محور جورين بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت قوات النظام قد خرقت الهدوء الحذر الذي يسيطر على منطقة “بوتين-أردوغان” منذ يوم أمس، بعمليات قصف صاروخي طالت مناطق بريفي إدلب وحماة، حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق في ديرسنبل وبينين بجبل الزاوية جنوبي إدلب، وخربة الناقوس بسهل الغاب شمال غربي حماة، فيما قامت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” بقصف مواقع لقوات النظام في معسكر جورين بريف حماة الغربي.