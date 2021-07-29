الملخص اليومي للأحداث التي شهدتها الأراضي السورية على اختلاف مناطق السيطرة

مناطق نفوذ النظام:

انسحب عناصر “المخابرات” التابعة لقوات النظام من بعض الحواجز وتجمعوا في مواقع أخرى ضمن الريف الدرعاوي، وذلك تزامنًا مع المفاوضات التي جرت في الملعب البلدي بدرعا، حيث انسحب حاجز المخابرات الجوية المتمركز بين بلدتي بصر الحرير- ناحته، وانسحب حاجز أمن الدولة الثاني المتمركز في بلدة البوير في منطقة اللجاة في ريف درعا.

واتفق ممثلين عن أهالي مدينة درعا والوفود القادمة من ريف ‎درعا الشرقي والغربي، على تشكيل لجنة مشتركة، وسط معلومات عن موافقة اللجنة الأمنية في محافظة درعا وبضغط من روسيا تطبيق بنود الاتفاق السابق والذي يقضي بخروج المسلحين الرافضين للتسوية.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، بلقاء في الملعب البلدي بدرعا، ضم قيادات أمنية وضباط في الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري مع ممثلين عن أهالي حوران واللجنة المركزية في درعا، وذلك بطلب من القوات الروسية التي تشرف على المفاوضات، حيث ‏بدأت جولة مفاوضات جديدة، دون التوصل لنتائج حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد طرد الحواجز التابعة لقوات النظام من عدة مناطق بدرعا، وبالتزامن مع إجراء المفاوضات قصفت قوات النظام بقذائف الهاون مدينة درعا البلد، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أحصى، استشهاد 8 مواطنين جراء قصف قوات النظام على المناطق المأهولة بالمدنيين وهم: رجل في درعا البلد وآخر في جاسم، وامرأة وطفلها و3 أطفال آخرين في بلدة اليادودة، وطفل في درعا البلد، وسط معلومات عن وجود العديد من الجرحى بعضهم بحالات خطيرة مما يرجح ارتفاع حصيلة الشهداء.

كما ارتفع تعداد قتلى المسلحين المحليين إلى 7 خلال اليوم، هم: مقاتل في درعا البلد وآخر في جاسم، و4 في القطاع الغربي من درعا بينهم قيادي كان النظام يطالب بترحيله إلى الشمال السوري، ومقاتل في المزيريب، فيما كان 8 من عناصر قوات النظام قتلوا في المواجهات، يذكر أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وأشار المرصد السوري إلى أن قوات النظام استهدفت بأكثر من 10 صواريخ أرض-أرض “صواريخ فيل” مناطق في بلدة اليادودة قرب مدينة درعا.

وبالانتقال إلى الاشتباكات والاستهدافات والقصف، فلا تزال متواصلة بوتيرة عنيفة على محاور عدة بريفي درعا الشرقي والغربي بالإضافة للمدينة، وسط تمكن المسلحون المحليون من انتزاع السيطرة على مزيد من المواقع والنقاط، حيث ارتفع إلى 18 على الأقل، تعداد الحواجز التي سيطرت عليها الفصائل منذ ساعات الصباح الأولى في كل من أم المياذن ونصيب وجمرك نصيب والطيبة وصيدا وكحيل والحراك والمليحة بريف درعا الشرقي، وبالتالي طردت قوات النظام من تلك المناطق آنفة الذكر، يضاف إليها انسحاب المخابرات الجوية يوم أمس من سهوة وعلما والمسيفرة، أي أن 11 منطقة شرقي درعا باتت خالية من أي تواجد لقوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها.

أما في القطاع الغربي من الريف الدرعاوي، فتمكن المسلحون المحليون حتى اللحظة من السيطرة على 6 نقاط وحواجز في تسيل والبكار والشجرة، بالإضافة لاشتباكات عنيفة تدور الآن في محيط إنخل ونوى وطفس وجاسم، كذلك تستمر المواجهات بين الجانبين في درعا البلد بمدينة درعا.

وأسفرت الاشتباكات في عموم درعا عن سقوط مزيد من الخسائر البشرية والأسرى، حيث ارتفع تعداد قتلى المسلحين المحليين إلى 5 خلال اليوم، هم: مقاتل في درعا البلد، و4 في القطاع الغربي من درعا بينهم قيادي كان النظام يطالب بترحيله إلى الشمال السوري، فيما كان 8 من عناصر قوات النظام قتلوا في المواجهات، يذكر أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

كما تمكن المسلحون من أسر أكثر من 40 عنصراً في قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال هجماتهم المتفرقة منذ الصباح بريفي درعا الشرقي والغربي.

أما في قطاعات محافظة حلب ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية والمجالس العسكرية المنضوية تحت قيادة “قسد” ومناطق الفصائل الموالية لتركيا:

استهدفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قبيل منتصف ليل أمس، مناطق في تل مضيق وابين وعقيبة ودير جمال ومحيط تل رفعت وسد الشهباء التي تتواجد فيها قوات كردية والواقعة ضمن القطاع الشمالي من الريف الحلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

مناطق نفوذ “قسد” شمال شرق البلاد:

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة جديدة صباح اليوم الخميس ضمن محافظة الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات روسية ومثلها تركية من معبر شيريك غربي الدرباسية وجابت قرى دليك وملك وعباس وظهر العرب ومفرق كسرى بريف أبو رأسين (زركان) الشمالي, ومنها إلى قرى سلام عليك وقنيطرة وقرمانية قبل أن تعود أدراجها، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء، وهذه هي الدورية الثالثة في تلك المنطقة منذ بداية شهر تموز الجاري.

قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالأسلحة الثقيلة قرى الدردارة والكوزلية والخشمة والطريق الواصل بين تل تمر وأبو راسين “زركان” في ريف تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة.

وفي سياق ذلك قصفت قوات سوريا الديمقراطية مواقع القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطق “نبع السلام” في الجهة المقابلة لمناطقها بريف الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

منطقة خفض التصعيد:

استهدفت الفصائل الجهادية بالمدفعية مواقع قوات النظام في بلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي.

كما استهدفت غرفة عمليات “الفتح المبين” مواقع قوات النظام في كل من ميزناز وكفر حلب في ريف حلب الغربي بالمدفعية الثقيلة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت الطائرات الحربية الروسية قد جددت قصفها على منطقة “بوتين – أردوغان” بعد ظهر اليوم الخميس، حيث استهدف بأكثر من 5 غارات مناطق في إحسم ومرعيان بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لإصابة شخص بجراح على الأقل، بالإضافة لأضرار مادية، وأشار المرصد السوري، إلى أن طائرات حربية روسية نفذت صباح اليوم الخميس، غارات جوية على منطقة “خفض التصعيد”، استهدفت خلالها مناطق في بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، والتي تتواجد فيها نقطة مراقبة تابعة للقوات التركية، دون معلومات عن خسائر بشرية، وسط قصف صاروخي نفذته قوات النظام على إبلين والبارة جنوبي إدلب.