الملخص اليومي للأحداث التي شهدتها الأراضي السورية على اختلاف مناطق السيطرة

مناطق نفوذ النظام:

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسؤول مكتب إيران في مطار القامشلي بريف الحسكة، رفع المرتبات الشهرية لعناصر “الدفاع الوطني” بنسبة 200 بالمئة، لتبلغ 150 ألف، بدلًا من 50 ألف ليرة سورية.

وأكدت المصادر بأن الحاج علي وهو مسؤول مكتب إيران في مطار القامشلي عمل على نقل عناصر الدفاع الوطني المطرودين من حي الطي إلى منازل في منطقة الفيلات الملاصقة للمطار، وتجاوز عدد هؤلاء 60 عنصرًا.

وتأتي تلك التطورات بعد رفع النظام يده عن ميليشيا “الدفاع الوطني” بطلب روسي، طردهم من المدينة.

وتعد المنازل والفلات التي تم الاستيلاء عليها فارغة من سكانها منذ سنوات، لخوفهم من السكن فيها بعد ما أصبح المطار والمناطق المحيطة بها منطقة عسكرية.

ويتواجد الإيرانيون و”حزب الله” في نقطتين بالقامشلي إحداها بمطار القامشلي والأخرى بجانب سكة القطار جنوب المطار.

ويبلغ عددهم نحو 10 أشخاص، مهمتهم استشارية وتنظيمية، يفرضون سلطتهم على تشكيلات الأمن العسكري والدفاع الوطني وأنصار أمن الدولة وأنصار الأمن العسكري.

وأصيب ثلاثة أشخاص في ريف درعا نتيجة تجدد اشتباكات عائلية بين آل البردان ذوي الأشخاص المصابين، وآل كيوان، وذلك في مدينة طفس في الريف الغربي من محافظة درعا، وذلك أثر خلاف القديم بين العائلتين.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجارًا مجهولًا بإحدى السفن التجارية الراسية في مرفأ اللاذقية، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي 24 نيسان، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن 3 أشخاص سوريين فارقوا الحياة، في احتراق خزان وقود ضمن ناقلة نفط إيرانية، مقابل مدينة بانياس في الساحل السوري.

المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، انفجاراً ضرب ناقلة نفط قادمة من إيران، قرب مصب النفط في بانياس الساحلية، ووفقًا للمصادر فإن من المستبعد أن تكون الحرائق نتيجة عطل فني، ولم يعرف الانفجار ما إذا كان ناجم عن استهداف طائرة مسيرة

و لا تزال مدينة درعا البلد ومناطق في الريف الدرعاوي تتعرض لقصف متقطع بالأسلحة الثقيلة، من قبل الفرقة الرابعة وقوات النظام. دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، رصد نشطاء المرصد السوري اشتباكات بين مسلحين مجهولين من جهة، وعناصرحاجز عسكري لقوات النظام من جهة أخرى، بين بلدتي أم المياذن و النعيمة في ريف درعا الشرقي، تزامن ذلك مع قصف مدفعي لقوت النظام على بلدة أم المياذن، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان مسلحون مجهولون قد استهدفوا بالرشاشات وقذيفة “آربيجي”، عند منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، حاجزًا أمنيًا لقوات النظام في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا، فيما دارت اشتباكات بين المسلحين من جهة وعناصر الحاجز الأمني من جهة أخرى، قبل أن ينسحب المهاجمون إلى جهة مجهولة، وأسفرت الاشتباكات عن وقوع جرحى من الطرفين، إضافة إلى إصابة طفل بالرصاص العشوائي.

على صعيد متصل، هاجم مسلحون مجهولون، مركز مديرية المنطقة الواقعة ضمن المربع الأمني التابع للنظام في مدينة نوى بالأسلحة الخفيفة وقذائف “الآربيجي”،.

وكان نشطاء المرصد السوري قد رصدوا، استهداف مسلحين مجهولين لسيارة إطعام تابعة لإحدى تشكيلات قوات النظام بالأسلحة الرشاشة على طريق صيدا- كحيل بريف درعا الشرقي، ما أدى إلى إصابة 3 عناصر بجروح أحدهم بحالة خطيرة.

أما في قطاعات محافظة حلب ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية والمجالس العسكرية المنضوية تحت قيادة “قسد” ومناطق الفصائل الموالية لتركيا:

قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، قرى سد الشهباء وسموقة، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وتعرضت قرى المياسة وبرج قاص ومرعناز التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين لقصف مدفعي مصدره الفصائل الموالية لتركيا.

*مناطق نفوذ “قسد” شمال شرق.

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تجول مجنزرات أمريكية في مناطق تتواجد فيها آبار البترول والغاز الطبيعي في مدينة رميلان وخان جبل وحقل السويدية ومواقع أخرى في ريف الحسكة على مقربة من حدود إقليم كردستان العراق.

وفي آذار الفائت من العام الجاري، تجولت دورية أمريكية اعتيادية في قرية الأقوس بريف الرميلان التابعة لمحافظة الحسكة الحدودية مع تركيا، تزامنًا مع تحليق حوامات أمريكية في سماء المنطقة، وترجل جنود أمريكان برفقة ضابط من 4 مدرعات، والتقوا مع السكان المحليين، وامضوا وقتًا من اللعب مع أطفال القرية، ثم غادروا بعدها.

ورصد المرصد السوري، في 18 آذار الفائت، دورية لـ”التحالف الدولي” تجولت على طول طريق رميلان-المالكية “ديرك” بريف الحسكة.

كما تجولت 4 مدرعات أمريكية في منطقة عين ديوار بريف الحسكة، في 15 آذار الفائت، تزامنًا مع تحليق مروحيتين في أجواء المنطقة، ووصلت الدورية إلى معبر “سيمالكا” الحدودي مع إقليم كردستان العراق، ثم توجهت إلى آبار النفط في منطقة قرجوخ لتفقدها.

ورصد المرصد السوري، في 5 آذار الفائت، دورية عسكرية اعتيادية سيرتها القوات الأمريكية قرب منطقة تواجد الآبار النفطية في ريف المالكية “ديريك” الجنوبي، عند الحدود السورية – التركية.

واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية، أحد القياديين المسؤولين عن حماية آبار النفط في حقل العمر النفطي المعروف بـ”الضبع” مع 6 من عناصره، بعد استدعائهم إلى مدينة الشدادي للتحقيق، دون معرفة الأسباب.

منطقة خفض التصعيد

وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل متأثرًا بجراحه بعد نقله إلى المشافي التركية، جراء القصف على قرية تديل بريف حلب، ليلتحق بشقيقته الرضيعة التي استشهدت صباح اليوم، إضافة لذلك بترت ساق أختهم البالغة من العمر 12 سنة.

وكان المرصد السوري قد وثق، صباح اليوم، استشهاد طفلة في قرية تديل بريف حلب، ومواطن في قرية معرزاف بريف إدلب.

وارتفع عدد الضربات الجوية التي نفذتها مقاتلات حربية روسية إلى 11، توزعت 8 غارات بصواريخ شديدة الانفجار استهدفت منطقة الشيخ بحر، 3 على قرية وبلشون بريف إدلب.

ويتواجد في محيط منطقة الشيخ بحر عدد كبير من النازحين، كما تضم المنطقة مقرات عسكرية لمجموعات جهادية.