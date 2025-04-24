المملكة المتحدة البريطانية ترفع تجميد الأصول المالية عن مؤسسات تابعة للحكومة السورية

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الخميس 24 نيسان 2025، عن شطب عدد من المؤسسات الرسمية التابعة للحكومة السورية من “القائمة الموحدة للعقوبات”، الأمر الذي يعني رفع تجميد الأصول المالية عنها.

وبحسب إشعار رسمي نُشر على موقع الحكومة البريطانية، فقد رُفعت العقوبات عن عدد من الوزارات والمؤسسات الأمنية والإعلامية، تشمل: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة الاستخبارات العامة، إدارة استخبارات القوى الجوية، الأمن السياسي، مكتب الأمن القومي، إدارة الاستخبارات العسكرية، مكتب الإمداد العسكري، بالإضافة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وصحيفتي الوطن وشام برس، وقناة سما.

ويأتي هذا القرار ضمن التحديثات الدورية التي تجريها لندن لقائمة العقوبات المفروضة بموجب قانون “العقوبات ومكافحة غسيل الأموال”، وسط تباين في ردود الفعل حول هذه الخطوة التي اعتبرها البعض مؤشراً على تحوّل محتمل في تعاطي بعض الدول الغربية مع الحكومة السورية.