“المواد تصلح علفا للحيوانات”.. منظمة تركية توزع مساعدات فاسدة على النازحين في ريف حلب

وزعت منظمة آفاد التركية مواد غذائية فاسدة على سكان مخيم باب السلامة بريف حلب الشمالي.

وحصل نشطاء المرصد السوري على نسخة من شريط مصور تظهر مواد غذائية وحبوب تسوست وتكاثرت الحشرات ضمن الأكياس، نتيجة تخزينها في مستودعات وأماكن لا تتناسب مع المعايير الموصى بها.

ووفقا للمصادر فإن قسم كبير من المساعدات غير صالح للاستهلاك البشري بسبب تكاثر الحشرات بشكل كبير.

“المواد تصلح علفا للحيوانات” هذا ماقاله (بـ.أ) وهو أحد المستفيدين من منظمة آفاد التركية، مؤكدا أن المساعدات تتكدس في المستودعات عدة أشهر قبل أن يتم توزيعها، مما يجعلها عرضة للآفات الحشرية، فالحبوب وبعض المواد تحتاج لشروط معينة مثل درجة الحرارة وأشعة الشمس، والتعقيم الكيميائي وأكياس التغليف قبل تخزينها، لتحافظ على صلاحيتها عدة أشهر.

وفي حديثه للمرصد السوري لحقوق الإنسان، يقول أبو عبد الله وهو نازح من ريف حلب الجنوبي إلى مخيم باب السلامة، أنه باع الحبوب في السلة الغذائية بقيمة 6 ليرات تركية للكيلو الواحد، كعلف للحيوانات مؤكدا أن بعض التجار يشترون السلال الغذائية لإضافة أنواع من الحبوب مع خلطات تسمين الخراف والعجول كالفول والبازلاء والحمص والفاصولياء، بسبب غناها بالبروتين والمعادن التي تساعد في التسمين.

أ