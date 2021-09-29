الموت القادم من الصحراء يحصد أرواح نحو 60 طفلاً في “مخيم الهول” خلال العام 2021

لا يزال الموت يحصد أرواح المزيد من الأشخاص ضمن “دويلة” الهول الواقعة شمال شرق محافظة الحسكة، في ظل الأوضاع الكارثية التي تلقي بظلالها على الجانب الطبي ضمن مخيم الهول، وتقاعس جميع الجهات الدولية عن تقديم الدعم لإيجاد حل للكارثة الإنسانية في مخيم “الموت”، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مفارقة 58 طفل وطفلة للحياة داخل المخيم نتيجة سوء الأحوال الصحية والمعيشية، ونقص الأدوية والأغذية، والنقص الحاد في الرعاية الطبية، بفعل تقاعس المنظمات الدولية.

ووفقاً لمتابعات المرصد السوري فإن الوفيات توزعوا على الشكل التالي:

– 34 من الجنسية العراقية (11 طفلة و23 طفل)

– 19 من الجنسية السورية (7 أطفال و12 طفلة)

– 4 من جنسيات أوربية (طفلان وطفلتان)

وبذلك فإنه يرتفع إلى 752 على الأقل عدد الذين فارقوا الحياة في مخيم الهول منذ مطلع يناير من العام 2019 وحتى الآن، من ضمنهم 579 الأطفال دون سن الـ 18، في استمرار لسلسلة الموت في المخيم الذي يعاني من أوضاع إنسانية صعبة، بعد أن تحول لدويلة صغيرة تضم في غالبيتها أطفال ونساء عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث أن الأطفال الذين فارقوا الحياة هم من جنسيات دول بريطانيا وبرتغال وروسيا وتركيا وأذربيجان وأوكرانيا وبلجيكا والصين والشيشان وتركستان والمغرب وتونس وجزر المالديف وأندونيسيا والصومال والهند وجنسيات أخرى من آسيا وأوربا وافريقيا.

وكان المرصد السوري وثق خلال العام 2020، مفارقة 209 شخص للحياة، بينهم 95 طفل دون سن الـ 18، وذلك نتيجة سوء الأحوال الصحية والمعيشية، ونقص الأدوية والأغذية، والنقص الحاد في الرعاية الطبية، بفعل تقاعس المنظمات الدولية.