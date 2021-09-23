المياه المعدنيّة عبر البطاقة الذكيّة قريباً في سوريا

تبدأ وزارة التجارة الداخلية في سوريا بيع المياه المعدنية عبر البطاقة ‏الذكية، يوم السبت القادم، وذلك بعدما أنهت احتكار السكر ‏والأرز، حسبما أعلن الوزير عمرو سالم‎.‎

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن ‏صالات “السورية للتجارة” ستبدأ توزيع المياه المعدنية دون ‏تسجيل أو رسائل.

وقال سالم إن “سعر جعبة العبوة الكبيرة هو 3150 ليرة، ‏وسعر جعبة العبوة الصغيرة هو 4200 ليرة‎”.

وقال سالم إنه بعدما “تم بيع كميات كبيرة لكل من ‏طلبها من السكر والشاي بالبطاقة بسلاسة، فإن السورية ‏للتجارة سوف تضيف جميع المواد التي يطلبها المواطنون ‏بالطريقة نفسها فور توزيعها على الصالات، بما لا يؤدي ‏إلى ازدحام ولا إتجار بها ورفع أسعارها‎”.

المصدر: النهار العربي

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