المياه المعدنيّة عبر البطاقة الذكيّة قريباً في سوريا
تبدأ وزارة التجارة الداخلية في سوريا بيع المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية، يوم السبت القادم، وذلك بعدما أنهت احتكار السكر والأرز، حسبما أعلن الوزير عمرو سالم.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن صالات “السورية للتجارة” ستبدأ توزيع المياه المعدنية دون تسجيل أو رسائل.
وقال سالم إن “سعر جعبة العبوة الكبيرة هو 3150 ليرة، وسعر جعبة العبوة الصغيرة هو 4200 ليرة”.
وقال سالم إنه بعدما “تم بيع كميات كبيرة لكل من طلبها من السكر والشاي بالبطاقة بسلاسة، فإن السورية للتجارة سوف تضيف جميع المواد التي يطلبها المواطنون بالطريقة نفسها فور توزيعها على الصالات، بما لا يؤدي إلى ازدحام ولا إتجار بها ورفع أسعارها”.
المصدر: النهار العربي
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