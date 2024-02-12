الميلشيات الإيرانية تستقطب الشباب ضمن المركز الثقافي الإيراني في دير الزور

محافظة ديرالزور: تسعى الميليشيات الإيرانية في مدينة ديرالزور استقطاب الفئة الشابة لجرها للإنتساب في صفوفها، مستغلة حالة الفقر والعوز التي تعيشها المناطق، بالإضافة إلى غرس الفكر الإيراني في عقول الشباب عبر إقامة ندوات ومحاضرات ورحلات ترفيهية تعلوا على أجوائها أصوات الأناشيد التشجيعية للإنتساب.

وتعتبر حديقة “كراميش” التي تقع في بلدة حويجة صكر وسط نهر الفرات فخاً لاستدراج الأطفال من كافة الفئات العمرية، حيث يتم دعوتهم من المركز الثقافي الإيراني عبر باصات خاصة من أحياء الجورة والقصور والموظفين، ليتم إغرائهم بالهدايا والمكافآت المادية ودعوة هؤلاء القصر مع عائلاتهم للانتساب إلى صفوف الميلشيات الإيرانية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 3 كانون الثاني الفائت، إلى إن الميليشيات أقامت حفل تأبيني في كلية الزراعة بجامعة الفرات، للقتيل الحاج رضا الموسوي الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية على منطقة السيدة زينب بريف دمشق، تحت اشراف المدعو الحاج رسول مدير المركز الثقافي الإيراني في دير الزور، وبحضور عدد من الشخصيات والضباط التابعين للنظام السوري.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى إن تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات الإيرانية بدير الزور والبوكمال والميادين مناطق “غرب الفرات” يعتبرمن القضايا الشائكة التي تتطلب تدخلا ملحا للتوعية والتحذير.