الميليشيات الإيرانية تفرض طوقاً أمنياً على المواقع المستهدفة.. والطيران المسيّر الأمريكي يحلق في أجواء الحدود السورية- العراقية

محافظة دير الزور: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، تحليقاً مكثفاً من قبل الطيران المسيّر الأمريكي في أجواء مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، قرب الحدود السورية- العراقية، لمراقبة التطورات ورصد التحركات في المنطقة.

وفي موازاة ذلك، فرضت الميليشيات الإيرانية طوقاً أمنياً على المواقع المستهدفة من قبل الطيران الأمريكي، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن المليشيات تمنع في الوقت الحالي عبور السيارات والمارة بالقرب من تلك المواقع.

وقامت الميليشيات أيضاً بإغلاق طريق شارع بور سعيد ومحيط المطبخ الإيراني، بالإضافة إلى مداخل ومخارج المستشفى العسكري التابعة للنظام في المنطقة، وسط تشديد أمني شديد، مع اختفاء كامل للميليشيات ضمن مدينة دير الزور.

وجاء ذلك، بعد سلسلة الاستهدافات الجوية الأمريكية التي طالت 27 موقعاً للميليشيات الموالية لإيران وقتلت 18 عنصراً.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، بأن الهدوء الحذر يسود ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في دير الزور، وفي المقابل، لا تزال تنتشر السيارات التابعة للميليشيات الإيرانية في المناطق المستهدفة في دير الزور وريفها وصولاً للحدود السورية العراقية مروراً بمدينتي البوكمال والميادين وسط حالة استنفار وإعادة انتشار وتموضع للميليشيات الإيرانية وإخلاء العديد من المواقع تخوفاً من مزيد من الضربات خلال الساعات القادمة.