الميليشيات العراقية تستهدف أكبر القواعد الأمريكية بسورية.. ومروحيات الأخيرة تحلق على علو منخفض بمحاذاة مواقع الميليشيات

هاجمت طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات العراقية من الأراضي العراقية، القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي، وهي أكبر قواعد العسكرية في سورية، فيما تصدت المضادات الأرضية في القاعدة للهجوم، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، حلقت طائرات مروحية أمريكية على علو منخفض، في أجواء نهر الفرات الفاصل بين مناطق “قسد” مع الميليشيات الايرانية، تزامنا مع سماع دوي انفجارات مجهولة في البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية.

ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الحرس الثوري الإيراني أوعز للميليشيات في سورية بإيقاف النشاطات العسكرية والهجمات ضد القواعد الأمريكية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 107 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 26 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 16 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—29 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 13 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة