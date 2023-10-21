الميليشيات الإيرانية تتجهز لشن هجمات مكثفة في حال تعرضها لأي هجوم من قبل الأمريكان في سوريا والنظام يخشى من التصعيد في الضفة الغربية

الميليشيات الإيرانية تتجهز لشن هجمات مكثفة في حال تعرضها لأي هجوم من قبل الأمريكان في سوريا والنظام يخشى من التصعيد في الضفة الغربية

أفادت مصادر المرصد السوري، بأن الميليشيات الإيرانية تتجهز لشن هجمات مكثفة على قاعدتي حقل العمر النفطي والكونيكو التابعتين لـ”التحالف الدولي” في ريف دير الزور الشرقي، عبر طائرات مسيرة وصواريخ، في حال تعرضها لأي هجوم من قبل القوات الأمريكية على مواقعها في الضفة الغربية لنهر الفرات.

بينما يعيش النظام حالة من الإرباك في الضفة الغربية، كما أنه يخشى من التصعيد العسكري بين إيران وأمريكا في المنطقة، ولا سيما بعد محاولات إيرانية في زج النظام في الصراع الدائر في المنطقة، الذي يحاول من جانبه في الوقت الحالي على تقديم الدعم إعلاميا.

وتزامن مع هذه المجريات، يتخوف كل من الروس والنظام في البادية السورية، من عودة نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي يكثف من هجماته ضد المواقع العسكرية المنتشر في البادية خلال الفصل الشتاء.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل إلى انفجار عنيف دوى في قاعدة حقل العمر النفطي، أكبر قاعدة أمريكية في سوريا، بريف دير الزور الشرقي، تزامناً مع تحلق الطيران الحربي التابع لـ “التحالف الدولي” في أجواء المنطقة.

كما شهدت المنطقة مناورات وتدريبات عسكرية بين قوات “التحالف الدولي” وقوات سوريا الديمقراطية، استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة، استمرت حتى فجر اليوم، لرفع الجاهزية القتالية تحسباً من هجوم محتمل من قبل الميليشيات الإيرانية.