الميليشيات الإيرانية تدهس طفلاً في مناطق نفوذها بمدينة الميادين شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دهست سيارة تابعة لـ”الملشيات الإيرانية” طفلاً بالقرب من مدرسة الحسن في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، بينما لاذ السائق بالفرار إلى جهة مجهولة، دون أن يقوم بإسعاف الطفل.

وتتزايد انتهاكات عناصر الميليشيات الإيرانية من جنسيات مختلفة، بحق الأهالي في مناطق نفوذهم شرق سورية، في حين تحاول قادة الميليشيات كسب الحاضنة الشعبية، وتجنيد شبان المنطقة ضمن ميليشياتها وإعطائهم حافزاً عبر إسقاط الخدمة الإلزامية في صفوف النظام عن العناصر الذين انتسبوا للميليشيات الإيرانية.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الفائت، بأن الميليشيات الإيرانية، استولت على عدد كبير جداً من منازل المدنيين ضمن المنطقة الممتدة مابين دوار البلعوم والثانوية الصناعية.