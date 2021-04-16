النظام يرفع سعر الصرف لـ«جذب رؤوس الأموال»

يقول مصرفيون ورجال أعمال، إن سوريا رفعت سعر الصرف الرسمي للبنوك من أجل جذب التحويلات الأجنبية التي تستأثر بها السوق السوداء ودعم عملتها المحلية، الليرة، التي نزلت إلى مستويات قياسية منخفضة خلال الأسابيع الأخيرة. وقد تحدد السعر عند 2512 للدولار الأميركي، للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) الماضي، ليقترب من سعر السوق غير الرسمية الذي بلغ لفترة وجيزة مستوى غير مسبوق عند 4700 للدولار الشهر الماضي قبل أن تساعد قيود صارمة على حركة الأموال في استقرار العملة.

وقال متعاملون، لـ(رويترز)، إن الليرة بلغت حوالي 3200 للدولار أمس الخميس. وشملت أحدث الخطوات، قيودا أشد على سحب الأموال من البنوك، وعلى التحويلات الداخلية، وتقييد حركة الأموال في البلاد لوقف اكتناز الدولار.

وقال مصرفيون، إن الإقالة المفاجئة لحاكم المصرف المركزي، حازم

قرفول، يوم الثلاثاء، إنما ترجع جزئيا إلى تذمر البنوك ورجال الأعمال من خطوات البنك المركزي التي خنقت السيولة لدى البنوك ودفعت المودعين إلى اكتناز الأموال في بيوتهم. وقال رجل أعمال كبير في دمشق: «هو إجراء لجذب التحويلات من الخارج إلى القنوات الشرعية»، مضيفا أن البنك المركزي رفع سعر الصرف، قبل يوم إلى 2500 ليرة للسوريين القادمين عبر المطارات والمنافذ الحدودية.

وقال المصرفيون إن البنك المركزي، الذي تخلى عن معظم جهود دعم الليرة، قلص أيضا واردات السلع غير الضرورية في الشهرين الأخيرين لصيانة المتبقي من العملة الصعبة. وتجري معظم معاملات الصرف الأجنبي عبر السوق السوداء. ويشهد اقتصاد سوريا، الذي أقعدته الحرب، زيادة في «الدولرة» مع محاولة الناس حماية أنفسهم من تداعيات انخفاض قيمة العملة وتصاعد معدلات التضخم.

هذا ويدير البنك المركزي عدة مستويات لسعر صرف الدولار، أحدها 2500 ليرة للتحويلات النقدية للمنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، وللسوريين في الخارج الراغبين في الإعفاء من الخدمة العسكرية.

ولم تتعاف العملة المحلية منذ الصيف الماضي عندما اخترقت مستوى الثلاثة آلاف للدولار، للمرة الأولى بعد تشديد للعقوبات الأميركية، يقول رجال أعمال إنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الخانقة التي يعيشها الاقتصاد السوري.

ومن بين عوامل نضوب التدفقات الدولارية، أيضا، أزمة مالية في

لبنان المجاور، حيث جُمدت حسابات مصرفية بملايين الدولارات لرجال أعمال سوريين، حسبما يقوله رجال الأعمال والمصرفيون.

ودفع انهيار العملة معدلات التضخم للارتفاع، بينما يكابد السوريون الأمرين لتوفير الغذاء والكهرباء وسائر الضروريات المعيشية.

يذكر أن قيمة الليرة كانت 47 للدولار، قبل اندلاع المظاهرات المناوئة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد، في مارس (آذار) 2011، وهو ما قاد إلى حرب مشتعلة منذ عشر سنوات.

المصدر: الشرق الاوسط