النفط السوري.. بين قبضة التحالف الدولي وقسد شرق نهر الفرات واستثمار الشركة الروسية – السورية غربه

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان في دير الزور، بأن شركة نفط تعرف باسم “الشركة الروسية – السورية للنفط”، بدأت استثمار النفط بشكل رسمي ضمن حقول النفط المتواجدة في مناطق نفوذ النظام السوري بدير الزور، حيث قام وفد روسي يضم عدداً من الخبراء في المجال النفطي بزيارة حقول التيم والورد والمهاش والشولا 4 والشولا 5 في ريف دير الزور، وجرى رفع الأعلام الروسية فوق الحقول آنفة الذكر، وتم الإعلان بشكل رسمي عن بدء استثماء النفط للشركة الروسية – السورية.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الشركة الروسية – السوري للبترول ستباشر مع بداية عام 2021 القادم بزيادة معدل استخراج النفط لتغطية الاحتياج المحلي، كما أن الوفد الروسي الذي زار الحقول رافقه رتل عسكري روسي يضم مجموعة من الآليات العسكرية برفقة مليشيا لواء القدس الفلسطيني والفيلق الخامس الموالين لروسيا.

يذكر أن حقول النفط السورية الأخرى والتي تتواجد على الضفة الشرقية لنهر الفرات تقع تحت قبضة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، أي أن النفط السوري في دير الزور بات تحت مطرقة الروس وسندان التحالف وقسد.