الهجوم الانتقامي الثالث في أقل من 72 ساعة.. مسيرات تستهدف القرية الخضراء في أكبر القواعد الأمريكية بسورية

محافظة دير الزور: دوى انفجار في القاعدة الأمريكية الأكبر في سورية، نتيجة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت القرية الخضراء التي تحوي مساكن للجنود الأمريكيين في القاعدة بريف دير الزور.

ويعتبر هذا الهجوم الانتقامي الثالث للميليشيات الإيرانية على القواعد الأمريكية بعد الضربات الجوية الأمريكية على مواقع تابعة للميليشيات في مناطق متفرقة ضمن مناطق نفوذها.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إلى أن انفجارات دوت في محيط حقل العمر النفطي الذي تتمركز ضمنه قوات أمريكية، ناجمة عن استهداف القاعدة بمسيرات انتحارية أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

والهجوم الأول، في 5 شباط، قتل 7 من قوات المهام الخاصة “الكوماندوس” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية المتواجدين مع القوات الأمريكية في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، إضافة لإصابة 18 آخرين بجراح بعضها خطيرة جراء الهجوم من قبل “المقاومة الإسلامية” بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين 5 شباط، على القاعدة بطائرة مسيّرة، ضمن إطار حملة “الانتقام لغزة”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 110 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 29 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 16 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—29 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 13 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة