الهجوم الـ 95 منذ الحرب الإسرائيلية على غزة.. مسيرة تهاجم قاعدة التنف عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية

الهجوم الـ 95 منذ الحرب الإسرائيلية على غزة.. مسيرة تهاجم قاعدة التنف عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية

هاجمت طائرة مسيرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، قاعدة التنف عند مثلث الحدود السورية -العراقية -الأردنية، وتمكنت قوات “التحالف الدولي” المتمركزة بقاعدة التنف من اسقاطها شرق القاعدة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 95 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 22 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 15 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

— 24 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 16 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 12 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة