الهدوء الحذر يسود المنطقة بعد سلسلة الاستهدافات الجوية الأمريكية التي طالت 27 موقعاً للميليشيات الموالية لإيران وقتلت 18 عنصراً

يسود الهدوء الحذر ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في دير الزور وريفها بعد سلسلة الاستهدافات الجوية الأمريكية العنيفة ليلاً والتي طالت 27 موقعاً و أسفرت عن مقتل 18 عنصراً من الميليشيات الإيرانية كحصيلة غير نهائية، حيث لا تزال تنتشر السيارات التابعة للميليشيات الإيرانية في المناطق المستهدفة في دير الزور وريفها وصولاً للحدود السورية العراقية مروراً بمدينتي البوكمال والميادين وسط حالة استنفار وإعادة انتشار وتموضع للميليشيات الإيرانية وإخلاء العديد من المواقع تخوفاً من مزيد من الضربات خلال الساعات القادمة.

وتسببت الضربات الأمريكية للميليشيات الإيرانية في مناطق دير الزور وريفها في إرباك تلك الميليشيات، إلا أنها لا تنهي الوجود الإيراني في المنطقة، ولدى إيران ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل من السوريين وغير السوريين منتشرين على بقعة جغرافية تمتد من البوكمال عند الحدود السورية العراقية مروراً بالميادين ودير الزور، وصولاً إلى جبل البشري وفي عمل البادية السورية ومحطة T2.

أبرز المواقع المستهدفة بالضربات الجوية الأمريكية:

في مدينة الميادين: – حي التمو – قاعدة عين علي بالقرب من قلعة الرحبة – منطقة الشبلي – الحيدرية – صوامع الحبوب – دوار البلعوم – الحمدانية

في البوكمال: الهجانة والهري – حي الصناعة- معبر السكك – منطقة الحزام

في مدينة دير الزور: – قرب من كلية التربية سابقا، – محيط المطبخ الإيراني قرب الرادارات – حي طب هرابش – حويجة صكر – مستودعات عياش- حي العمال- الجبل المطل على حي هرابش – حي الصناعة

– البغيلية – الشميطية – شارع بورسعيد – اللواء 137 قرب مطار دير الزور.

كما طالت الاستهدافات الجوية مواقع في بمدينة العشارة ومدينة القورية، ومنطقة التبتي بريف دير الزور الغربي.

وكشفت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن ارتباك كبير في صفوف الميليشيات الموالية لإيران، نظرا لنقص المعلومات الاستخباراتية لديها عن الأماكن المتوقعة للاستهداف، ومدى جاهزية الميليشيات لاستيعاب حجم الضربة الأمريكية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، فيما تم اتخاذ إجراءات بحسب الإمكانيات المتاحة، فيما تفتقر الميليشيات لأي خطة لمواجهة الهجوم الأمريكي في حال كان واسع النطاق.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فقد اتخذت قيادات المجموعات الموالية لإيران إجراءات لتقليل الخسائر البشرية في حال الاستهداف الأمريكي المرتقب لمواقعها في سورية، حيث أرسلت قياداتها إلى محافظتي دمشق وحمص، كما أبلغت قيادة الميليشيات الإيرانية في سورية (قيادات وعناصر) التابعين لها، بالالتزام بالمنازل والبقاء على تواصل مع قيادات المجموعات، فيما اكتفت بعناصر الحراسة للمواقع.

كما أوعزت في وقت سابق جميع الميليشيات بإيقاف النشاطات العسكرية واستهداف القواعد الأمريكية في سورية، تحديدا في مواقع البوكمال ومنطقة المزارع في الميادين ومنطقة ريف تدمر التي تضم قوات من ميليشيا الحشد الشعبي العراقي.

ولوحت الولايات المتحدة الأمريكية بضربة رادعة متعددة المستويات، وفق ما أعلنه وزير الدفاع الأمريكي، ردا على اعتداء المجموعات الإيرانية على قاعدة أمريكية في الأردن قرب الحدود السورية.