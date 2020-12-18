الهدوء الحذر يسيطر على عموم منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءًا حذراً تشهده عموم منطقة بوتين – أردوغان، منذ مساء أمس وحتى اللحظة، تخلله سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة على محاور التماس في جبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، بالإضافة لسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الخميس، قصفًا صاروخيًا مكثفًا تنفذه قوات النظام البرية، على محاور ريف حلب الغربي، بالتزامن مع تحليلق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة، بالإضافة إلى انتشار القوات التركية على طريق “M4″لأسباب مجهولة حتى اللحظة.