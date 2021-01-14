الهدوء الحذر يسيطر على عموم منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءا حذرا يسود عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، منذ مساء أمس وحتى اللحظة، تخلله سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام، على مناطق في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل حلقت طائرات استطلاع في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل 3 عناصر وإصابة 7 آخرين من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، جراء استهداف تجمعاتهم في معسكر الزيتون شمالي قرية حزارين بريف إدلب، بصواريخ محلية الصنع أطلقها فصيل أنصار التوحيد الجهادي.

ووثّق المرصد السوري مقتل ضابط برتبة ملازم من قوات النظام جراء استهداف الفصائل تجمعاتهم العسكرية في محيط قرية جوباس بريف إدلب.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام قرية الفطيرة بريف إدلب، ما أدى إلى نفوق عدد من الأغنام.