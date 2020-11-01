الهدوء الحذر يسيطر على عموم منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءًا حذراً يسود عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، منذ ما بعد منتصف ليل السبت – الأحد وحتى اللحظة، على خلفية الأحوال الجوية التي تشهدها تلك المنطقة، فيما تخلل الهدوء الحذر، سقوط قذائف أطلقتها قوات النظام على أماكن في بلدات وقرى بجبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ووثق المرصد السوري يوم أمس، مقتل 3 عناصر من حركة أحرار الشام الإسلامية جراء استهدافهم من قِبل قوات النظام على محور بلدة دير سنبل شرقي جبل الزاوية بريف إدلب، كما تجدد القصف المدفعي لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، حيث استهدف بلدة كنصفرة وقرية كفرعويد بجبل الزاوية، تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.