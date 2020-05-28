الهدوء الحذر يسيطر على منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 84 على التوالي

الهدوء الحذر يسيطر على منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 84 على التوالي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءًا حذراً يسود عموم منطقة “خفض التصعيد” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 84 على التوالي، يتخلل الهدوء استهدافات بالرشاشات المتوسطة من قبل قوات النظام على مناطق في بلدات وقرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس اشتباكات، دارت على محور تقاد بريف حلب الغربي بين الفصائل من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، في حين قصفت قوات النظام خلال الساعات الفائتة، أماكن في الفطيرة وسفوهن ومحيط كنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي