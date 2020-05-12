الهدوء الحذر يعود إلى منطقة “خفض التصعيد” وسط ترقب لتسيير دورية جديدة بين الروس والأتراك على اتستراد الـ”M4″

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام، على أماكن في سفوهن بجبل الزاوية، والقاهرة بسهل الغاب شمال غرب حماة، فيما شهدت أجواء إدلب تحليقاً لطائرات استطلاع تركية، فيما دون ذلك يتواصل الهدوء الحذر، مع دخول وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” لليوم الـ68، وسط ترقب لتسيير دورية روسية – تركية مشتركة جديدة على اتستراد الـ “M4”.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، استهداف قوات النظام لتركس تابع لهيئة تحرير الشام كان يعمل بالتدشيم على محور فليفل في ريف إدلب، ما تسبب إلى إصابة عنصرين أحدهما بحالة خطيرة، كما عمدت آليات تابعة لقوات النظام رفعت سواتر ترابية على مداخل بلدة زيتان في ريف حلب.