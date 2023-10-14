الهجوم الخامس في أقل من أسبوع.. طائرة مسيرة انتحارية تستهدف نادي الضباط بحلب

دوى انفجار في مدينة حلب، ناجم عن طائرة مسيرة انتحارية استهدفت موقعا في منطقة نادي الضباط بحي الفرقان في حلب الجديدة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الطائرة المسيرة انطلقت من مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في ريف حلب الغربي، وفشلت قوات النظام بإسقاطها عند وصولها لأجواء قرية باشمرا بريف عفرين ثم توجهت نحو نادي الضباط بحلب.

ويعد الهجوم الجديد بالطائرات المسيرة هو الخامس في أقل من أسبوع، غالبيتها استهدف مدينة حلب.

وتصعد هيئة تحرير الشام من هجماتها بالطائرات المسيرة على مواقع قوات النظام، منذ التصعيد الدموي لقوات النظام وروسيا على خلفية استهداف الكلية الحربية بحمص التي أودت بحياة العشرات من الضباط وذويهم.

وفي 12 تشرين الأول، سمع أصوات إطلاق مضادات دفاع جوي أرضية، في مدينة حلب، نتيجة التصدي لطائرات مسيرة يرجح أنها انطلقت من مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في منطقة “بوتين-أردوغان”، دون حدوث أضرار.

وفي 10 تشرين الأول، تصدت المضادات الأرضية التابعة للنظام في ضواحي حلب لهجوم طائرة مسيرة أطلقتها هيئة تحرير الشام، مما أدى إلى إسقاطها.

كما أسقطت قوات النظام طائرة مسيرة كانت تحلق في أجواء السقيلبية بريف حماة.

واستهدفت المضادات الأرضية، في 9 تشرين الأول، طائرات مسيرة كانت باتجاه مواقع قوات النظام في حلب.

وتعمل هيئة تحرير الشام والفصائل على تطوير الطائرات المسيرة المستخدمة بعمليات الرصد والاستهداف المباشر بالقنابل أو تلك المفخخة منها، في حين لا تمتلك تكنولوجيا للسيطرة وقيادة الطائرات المسيرة مسافة تزيد عن 50 كيلو متر، تستخدمها في استهداف مناطق قريبة من منطقة “بوتين-أردوغان”.

يشار إلى أن قوات النظام صعدت من قصفها لمناطق “بوتين-أردوغان” على خلفية اتهام المجموعات المسلحة في إدلب بعملية استهداف الكلية الحربية بحمص في 5 تشرين الأول، التي أسفرت عن مقتل واستشهاد وإصابة المئات من الضباط المتخرجين وذويهم المدنيين.