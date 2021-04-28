الهلال الأحمر الكردي يشيد خيمة لاستقبال “زكاة الفطر”.. ومجلس الشعب يطالب أهالي الدرباسية بدفعها

تجولت سيارة مزودة بمكبرات صوت، تابعة لـ”مجلس الشعب” التابع لإدارة “قسد” في مدينة الدرباسية، تطالب الأهالي بدفع “زكاة الفطر” للهلال الأحمر الكردي، وذلك بسبب وجود مرضى مصابين بـ “كورونا” وهم بحاجة لمساعدات مستعجلة، بينما لا يملكون ثمن ادويتهم.

ووفقًا لما رصد نشطاء المرصد، طالب “سيارة مجلس الشعب” الأهالي بالتوجه إلى الخيمة التي شيدها الهلال الأحمر الكردي، والتي خصصها لاستقبال “زكاة الفطر”.