“الوالي التركي” يرفض لقاء وفد من أهالي قرية في “ناحية شيروا” للمطالبة بالسماح لهم للعودة إلى قريتهم بريف عفرين

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أهالي قرية “باصلة” التابعة لناحية “شيراوا” في ريف عفرين شمال غرب حلب، شكلوا وفدا من عدة أشخاص وتجهوا إلى مقر “والي عفرين” الذي عينته القوات التركية، لمطالبته بالسماح لهم بالعودة إلى منازلهم في قرية “باصلة” الخالية كلياً من المدنيين، والتي يسيطر عليها فصيل “الجبهة الشامية” الموالي لتركيا، بعد أن قام بنهب منازل المواطنين بشكل كامل، إلا أن الوالي التركي رفض لقاء وفد الأهالي.

والجدير ذكره أن القرية خالية من سكانها بشكل كامل منذُ أن بدأت عملية “غصن الزيتون” عقب تمكن الفصائل الموالية لأنقرة من السيطرة عليها.