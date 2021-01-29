الولايات المتحدة تمدد الإقامة المؤقتة لآلاف السوريين

مددت الولايات المتحدة، الجمعة، الإقامة القانونية المؤقتة لنحو سبعة آلاف سوري بسبب الحرب الأهلية في بلادهم.

وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأميركي ديفيد بيكوسكي إن وضع الحماية المؤقت سيمدد لفترة 18 شهرا. وكانت ستنتهي في 31 مارس.

ويسمح وضع الحماية المؤقت للمقيمين الأجانب بالبقاء في الولايات المتحدة إن لم يتمتعوا بأي إقامة قانونية أخرى وجاؤوا من دولة تفي بمعايير معينة تجعل من الخطر عليهم العودة إليها.

ويشمل ذلك المواطنين السوريين والأشخاص من دون جنسيات أخرى كانت إقامتهم في الولايات المتحدة آخر مرة.

وأضاف بيكوسكي أن سوريا مستمرة في استيفاء المعايير بسبب الحرب الأهلية. وأشار إلى عوامل تتضمن الاستهداف المتعمد للمدنيين، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وشح الغذاء والمياه.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب سعت إلى إنهاء الإقامة المؤقتة لعدة دول بينها هايتي والسلفادور ونيكاراغوا، لكنها قامت بتمديدها للسوريين.

المصدر: الحرة