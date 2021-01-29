المرصد السوري لحقوق الانسان


A group of mostly Syrian but some Iraqi refugee families take selfies in Times Square during a tour of Manhattan on April 21, 2017 in New York. - During five days of local school spring break 150 refugees were treated to a free guided tour of America's cultural capital which included a visit to Times Square, a ride on the subway, a slice of NY pizza and riding the Central Park carousel. (Photo by Don EMMERT / AFP) / With AFP Story by Jennie MATTHEW: US-Politics-Immigration-Refugeees-Syria-Tourism

الولايات المتحدة تمدد الإقامة المؤقتة لآلاف السوريين

مددت الولايات المتحدة، الجمعة، الإقامة القانونية المؤقتة لنحو سبعة آلاف سوري بسبب الحرب الأهلية في بلادهم.

وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأميركي ديفيد بيكوسكي إن وضع الحماية المؤقت سيمدد لفترة 18 شهرا. وكانت ستنتهي في 31 مارس.

ويسمح وضع الحماية المؤقت للمقيمين الأجانب بالبقاء في الولايات المتحدة إن لم يتمتعوا بأي إقامة قانونية أخرى وجاؤوا من دولة تفي بمعايير معينة تجعل من الخطر عليهم العودة إليها.

ويشمل ذلك المواطنين السوريين والأشخاص من دون جنسيات أخرى كانت إقامتهم في الولايات المتحدة آخر مرة.

وأضاف بيكوسكي أن سوريا مستمرة في استيفاء المعايير بسبب الحرب الأهلية. وأشار إلى عوامل تتضمن الاستهداف المتعمد للمدنيين، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وشح الغذاء والمياه.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب سعت إلى إنهاء الإقامة المؤقتة لعدة دول بينها هايتي والسلفادور ونيكاراغوا، لكنها قامت بتمديدها للسوريين.

 

 

المصدر: الحرة

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