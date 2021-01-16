اليونان توقف سورياً بشبهة الانتماء إلى جبهة النصرة إحالة الموقوف إلى مكتب المدعي العام في تيسالونيكي قبل بدء إجراءات تسليمه إلى هولندا

أوقف سوري يشتبه بأنه مسلح من جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن السلطات الهولندية، في مخيم للاجئين في تيسالونيكي بشمال اليونان، على ما أعلن مصدر في الشرطة، الجمعة.

وقال المصدر نفسه إن الشرطة اليونانية لمكافحة الإرهاب أوقفت الرجل البالغ من العمر 33 عاما، الخميس.

وستتم إحالة الموقوف على مكتب المدعي العام في تيسالونيكي قبل بدء إجراءات تسليمه إلى هولندا، التي وافق عليها، بحسب وكالة الأنباء اليونانية (آنا).

وكان يفترض أن يكون الرجل مقيما مع زوجته وطفليه في هولندا، حيث منحت أسرته بأكملها اللجوء، حسب الوكالة.

وجبهة النصرة هي التسمية القديمة لهيئة تحرير الشام، التي تسيطر في شمال غربي سوريا، حيث تنشط فصائل عدة ترتبط بتنظيم القاعدة.

المصدر: العربية

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