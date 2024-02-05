انتحار فتاة بمسدس حربي بريف سلمية الجنوبي

محافظة حماة: انتحرت شابة 20 عاما، عبر إطلاق الرصاص على نفسها من مسدس حربي بعد أن رفض والدها تزويجها لشاب تقدم لخطبتها، في قرية تل حسن باشا بريف سلمية الجنوبي.

وأشار المرصد السوري في 21 من كانون الثاني الفائت إلى مفارقة طفل 16عاما حياته، إثر تعرضه لطلق ناري خرج من بندقية حربية لوالده، أثناء عبثه بها وذلك في منزل ذويه بقرية زهرة العاصي بريف حماة الجنوبي.

ويأتي ذلك في ظل فوضى انتشار السلاح بين المدنيين في مناطق سيطرة قوات النظام وخصوصا الفئات العمرية الشابة وعدم سن قوانين رادعة تحظر استخدامه.