انتخابات ألمانيا: احتفاء واسع بفوز نواب ألمان من أصول عربية

حظيت الانتخابات الألمانية باهتمام واسع تخطى حدوده القارة الأوروبية، خاصة مع دخول البلاد مرحلة سياسية جديدة لن تكون على رأسها أنغيلا ميركل، لأول مرة منذ 16 عاماً.

وفي الوقت الذي شهدت فيه ألمانيا تطورات حاسمة، احتفى سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفوز ثلاثة ألمان من أصول سورية بثلاثة مقاعد برلمانية، (مقعدين في البرلمان الألماني البوندستاغ وآخر عن دائرة انتخابية في برلين)، فمن هم؟

لمياء قدور

فازت لمياء قدور (43 عاماً) بمقعد برلماني عن حزب الخضر، في مدينة ديسبورغ غربي ألمانيا. ونشأت في محافظة شمال الراين ويستفاليا لأب وأم سوريين. وهي كاتبة وباحثة مختصة في الدراسات الإسلامية وتدريس الدين الإسلامي، درست اللغة العربية والتربية والدراسات الإسلامية في جامعة مونستر.

Tausend Dank! Es ist eine absolute Ehre für mich, zusammen mit @fbanaszak seit fast 40 Jahren dafür sorgen zu dürfen, dass für Duisburg wieder Grüne im Bundestag vertreten sitzen. @gruene_duisburg 🍀💪💪👍🏻🙏 pic.twitter.com/ZAI2nGO5ht — Lamya Kaddor (@LamyaKaddor) September 26, 2021

رشا نصر

انتزعت رشا نصر، التي تبلغ 29 عاما من العمر، مقعدا برلمانيا لصالح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة دريسدن.

ولدت رشا نصر لأب وأم سوريين في مدينة دريسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا. ودرست العلوم السياسية والفلسفة في جامعة دريسدن، حيث كانت ناشطة في المكتب الإعلامي للجامعة. ومن ثم عملت في مجال تنسيق شؤون اللجوء عامي 2016- 2017. وانضمت إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 2017.

المصدر: BBC

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