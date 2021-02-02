انتشار مكثف للقوات التركية انطلاقاً من الفوعة حتى مدينة إدلب وسط عمليات تمشيط ضمن المنطقة

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، انتشار مكثف للقوات التركية انطلاقاً من معرة مصرين والفوعة شرقي وشمال شرقي إدلب، وصولاً إلى مدينة إدلب، وأفادت مصادر للمرصد السوري بأن الانتشار المكثف هذا سببه عمليات تمشيط تقوم بها القوات التركية في المنطقة هناك، من تفكيك عبوات وتفجير ألغام مزروعة، وكان المرصد السوري رصد أمس، قيام القوات التركية بتركيب كاميرات مراقبة على طريق الـ M4 “حلب – اللاذقية” الدولي، ابتداءاً من القسم الواقع قرب مدينة أريحا جنوبي إدلب، ووصولاً إلى ناحية بداما قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.

وأشار المرصد السوري يوم أمس الأول، إلى أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، استهدفوا محرس لإحدى النقاط العسكرية التركية، في منطقة أبو الزبير قرب بلدة محمبل الواقعة على طريق حلب-اللاذقية “m4” بريف إدلب الغربي، ما أدى إلى إصابة عنصرين من القوات التركية.