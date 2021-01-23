انتشار مكثف للقوات التركية على طريق حلب – اللاذقية الدولي “M4” وسط ترقب لتسيير دورية عليه

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انتشار مكثف للقوات التركية، على طريق حلب – اللاذقية الدولي المعروف باتستراد “M4″، وذلك من الجهة الجنوبية لمدينة إدلب، وسط ترقب لتسيير دورية منفردة على الاتستراد الدولي، وكان المرصد السوري قد رصد يوم أمس، دخول عدة آليات تركية محملة بالمعدات اللوجستية والعسكرية إلى منطقة قسطون بسهل الغاب غربي حماة، بهدف استكمال إنشاء النقطة العسكرية الجديدة في المنطقة، وتعزيزها بالعناصر والمعدات.

وأشار المرصد السوري في 18 من الشهر الجاري، إلى أن القوات التركية عمدت إلى إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث جرى إنشاء النقطة في بلدة قسطون بسهل الغاب شمال غربي حماة، وذلك بعد استطلاع القوات التركية في المنطقة لعدة أيام، وجلب آليات وجنود ومعدات عسكرية ولوجستية إليها.