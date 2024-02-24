انتحار شابة في العقد الثاني من العمر بمدينة إدلب

محافظة إدلب: أقدمت فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً على الانتحار داخل منزلها في مدينة إدلب ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، وحسب المعلومات فإن الانتحار جاء على خلفية ضغوط نفسية تعرضت لها والظروف المعيشية الصعبة.

وأشار المرصد السوري في 9 شباط الجاري إلى انتحار سيدة تعمل ممرضة في مستشفى مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، لأسباب عاطفية، عبر تناولها “حبة غاز” سامة في مكان عملها، دون أن يتمكن الكادر الطبي من إنقاذها.

وبذلك، يرتفع عدد حالات الانتحار إلى 5 منذ مطلع العام 2024 في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام، هم: الأطفال، وسيدتان أقدموا على الانتحار لأسباب مختلفة، على خلفية الظروف التي تمر بها البلاد، فضلاً عن الضغوطات النفسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.