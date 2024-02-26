انتقادات لأداء بيدرسون في مسار الأزمة السورية واتهامات بالفشل

لا تزال الانتقادات لأداء المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون مستمرة، ويُتهم بعدم التمكن من أداء مهامه وانحيازه إلى النظام والضغط على المعارضة في كثير الأمور، فلا مسار الخطوة بخطوة نجح ولامسارات اللجنة الدستورية المعطلة وأستانا وغيرهما تمكنت من العبور بالبلد الى بر الامان وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في اتجاه عودة سوريا إلى الحياة بعد سنوات من الخراب والدمار والتآمر.

هل بات بيدرسون نفسه معطلا لمسارات الحل بسبب هذا الانحياز المفتوح لأطراف معروفة؟ ولماذا فشلت مساراته أو أًفشلت؟

يرى المحلل السياسي السوري في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، درويش خليفة، أن منذ صدور القرار الدولي 2254 وما سبقه من قرارات سواءً 2118 أو بيان جنيف 2012، يعيش السوريون على أمل تطبيق هذه القرارات والخلاص من النظام الذي حكمهم بالحديد والنار، مفسرا،: “كما هو معروفاً لمتابعي القضية السورية، تم خلال السنوات الـ 13 الماضية تعيين خمسة مبعوثين، بدأ من مبعوث الجامعة العربية محمد الدابي، ليعقبه أربعة مبعوثين آخرين، كوفي عنان ثم الأخضر الإبراهيمي، ستيفان ديمستورا، وآخرهم غير بيدرسون.

وجميعهم فشلوا في إحداث خرق واضح بالعملية السياسية، مما دعا دي ميستورا لتقسيم القرارات إلى ما يسمى بالسلال الأربعة، لكن خلفه بيدرسون، عندما وصل لحالة العجز التام، جراء تقاعس النظام عن تطبيق بنود القرار 2254، ذهب إلى تطبيق بنوده بشكل عكسي، وكان كتابة الدستور والاتفاق على مضامين دستورية، نقطة الانطلاق، والتي توقفت بعد ثماني جولات عقدت جميعها في جنيف وكان آخرها منتصف عام 2022″..

وفي ضوء ذلك، تحدث عن تواصل بيدرسون مع الدول المتداخلة بالشأن السوري وزيارة عواصم عدة، عله يعيد الأمور إلى نصابها ولو بحدها الأدنى، لكن النظام لم يعد يعنيه هذا الأمر بعد التمديد لبشار الأسد لولاية جديدة تحت مسمى “الانتخابات الرئاسية”.

وتابع،:” اليوم تصب كل محاولات بيدرسون، إلى عودة اللجنة الدستورية للانعقاد من جديد، لكنه اصطدم برفض حلفاء النظام (روسيا- إيران) للمكان السابق، وهو جنيف، ويسعون بكل ثقلهم لنقل الجلسات إلى دمشق، ولاسيما بعد رفض سلطنة عمان استقبال وفدي اللجنة من المعارضة والنظام”.

وأشار إلى اختراع المبعوث الأممي، خطة تسمى “خطوة بخطوة” وربطها بالطرح اللجنة المشكلة من 5 وزراء خارجية دول عربية، بحيث يقدم النظام خطوة وتقابله المعارضة بخطوة مماثلة، لكن هذا لا يمكن في ظل انعدام كامل للثقة، أو حتى تقديم ملامح لها، من خلال إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين في سجون النظام.

وأردف: ولا يزال بيدرسون بحالة مراوحة بالمكان، على حساب هدير الدماء السورية في كل ساعة وحين، في وقت ما يزال النظام يقصف مناطق شمال غرب سوريا. وبالطبع هذا التقاعس سيزيد من الكارثة السورية، التي تحمل معها أرقام مرعبة من حيث أعداد اللاجئين والمعتقلين والضحايا ومبتوري الأطراف…”.

وخلص إلى القول:” أن تراخِ المبعوث الأممي وتعنت النظام يمثلون حالة متوازية تساهم في تعميق مأساة السوريون وعلى كافة جغرافية بلادهم، بل ربما التأخر باجتراح حلول جديدة، أن نرى مشاريع ما دون وطنية تمزق الحدود وتعمق الفرقة بين مكونات الشعب السوري”..

من جانبه قال المعارض السوري سمير التقي، في حديث مع المرصد السوري، إن بيدرسون هو حكم جيد لكنه ليس إلا حكما في مباراة الفريقين فيها سيئين،مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تكون شوطة دولية، لكنها يمكن أن تصنع توافقات وتنسج حلول لملء الهوة لا أكثر ولا أقل.

وأضاف:” حاليا هناك انهيار بعوامل الاستقرار في الإقليم من أستانة إلى القدس ولن تنتهي تداعيات حرب غزة الا بعد إعادة بلورة التحالفات في الإقليم لذلك ستشتعل نيران كثيرة بما فيها في سوريا وبيدرسون لن يكون له إلا دور رجل المطافي الذي لا يملك أدوات “.