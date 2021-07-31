انتقاماً لمقتل أخيه قبل سنتين.. عنصر في قسد يقتل شخص بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية، عمد إلى إطلاق الرصاص على شخص أثناء مروره من حاجز لقسد في قرية سويدان جزيرة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لمقتله على الفور، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإن القاتل أقدم على فعلته “انتقاماً” لمقتل أخيه على يد الشخص المقتول قبل سنتين، يذكر أن الاثنين -أي القاتل والمقتول- من أبناء قرية درنج شرقي دير الزور.

وكان المرصد السوري أشار في 18 تموز، إلى العثور على على جثة شاب عليها آثار تعذيب، ملقاة في بادية قرية الهرموشية ضمن مناطق “قسد” في ريف دير الزور الغربي، وذلك بعد فقدانه قبل 4 أيام، والضحية من أبناء قرية الصالحية شمالي مدينة ديرالزور.