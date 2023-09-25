انتقاماً من الزوج.. خاطفون يقتلون سيدة وطفلتها ويرمون بجثتيهما في بحيرة ميدانكي بريف عفرين شمال غربي حلب

محافظة حلب: أقدم مجهولون على قتل سيدة وطفلتها ورمي جثتيهما في بحيرة ميدانكي بريف عفرين ضمن منطقة “غصن الزيتون” شمال غربي حلب، وذلك بعد اختطاف السيدة مع طفلتها من مكان إقامتها في بلدة تلالين بريف مدينة مارع، ومن ثم قاموا بالتواصل مع زوجها وإخباره بقتلها وطلبوا منه انتشال الجثتين من البحيرة، ووفقاً للمعلومات فإن الجريمة المروعة وقعت انتقاماً من الفاعلين من زوجها لأسباب مجهولة حتى اللحظة، وتنحدر السيدة من قرية معرشورين في ريف إدلب.

وفي 16 أيلول الجاري، قتل مواطنان وأصيب 5 آخرون بينهم نساء وعنصر في فصيل “أحرار الشام” جراء انفجار مجهول ضمن إحدى الشقق السكنية بالقرب من دوار معراته وسط مدينة عفرين، ضمن مناطق عملية “غصن الزيتون”، وجرى نقل الجرحى إلى مشافي عفرين لتلقي العلاج، في حين لاتزال أسباب الانفجار مجهولة حتى اللحظة.