انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا تتواصل في عفرين عبر اعتقالات طالت المزيد من أبنائها بينهم سيدات

محافظة حلب: تتواصل الانتهاكات من قِبل الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة في مدينة عفرين والنواحي التابعة لها، حيث أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بقيام عناصر من فصيل “السمرقند” المسيطر على قرية كفرصفرة بناحية جنديرس باعتقال مواطن من أهالي القرية يوم أمس الجمعة، دون معرفة التهمة الموجهة إليه، في حين، اعتقل فصيل “ملكشاه” خلال الأسبوع المنصرم سيدتين من أهالي قرية” كاخرة” بناحية معبطلي بتهمة العمل مع “الإدارة الذاتية” إبان سيطرتها على المنطقة، ليتم إطلاق سراحهما بعد دفع ذويهم فدية مالية قدرها 300 دولار أمريكي عن كل سيدة، و أقدمت دورية تابعة للمخابرات التركية على مداهمة منزل في قرية إفرازية بناحية معبطلي، واعتقلت امرأة من القرية بتاريخ الـ 23 أيلول واقتيادها إلى جهة مجهولة، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال، كما أقدم فصيل “فرقة الحمزة” المسيطر على قرية “كوركا” بناحية جنديرس بتاريخ الـ 13 أيلول على قطع عدد كبير من أشجار زيتون تعود ملكيتها لأحد أبناء القرية وقطع أغصان أشجار أخرى لاستخدامها كعلف للماشية، وفي مدينة عفرين استولى فصيل “الجبهة الشامية” على منزل مواطن، بعد فراره من عفرين إلى مدينة حلب على إثر تعرضه لمضايقات من قبل فصائل “الجيش الوطني”.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، إلى أن حاجز يتبع لـ “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا في مدينة إعزاز شمالي حلب، اعتقل مواطن من أبناء قرية قيبار بمدينة عفرين في أثناء عودته الى مدينة عفرين قادماً من مدينة حلب واقتياده الى مدينة مارع، دون معرفة التهمة الموجهة إليه، كما أقدم جهاز ما يعرف بـ “مكافحة الإرهاب” في مدينة في مدينة إعزاز بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر الجاري على اعتقال مواطن من أبناء قرية بعدينا بناحية راجو في أثناء توجهه إلى مشفى شمارين برفقة زوجته للعلاج، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” إبان سيطرتها على منطقة عفرين، وأفرجت الفصائل الموالية لتركيا بتاريخ 20 أيلول الجاري عن شاب من أهالي “قرتقلاق” بكفالة مالية تقدر بـ 2000 دولار، كان قد اعتقل في حي الصناعة بعفرين بتاريخ 12 أيلول الجاري، وبتاريخ 18 أيلول الجاري اعتقل فصيل صقور الشمال مواطناً من أبناء قرية كمروك في ناحية معبطلي بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” وبتاريخ 17 أيلول الجاري اعتقلت الاستخبارات التركية شاب من أهالي قرية” أشكان شرقي ” عقب عودته الى عفرين قادماً من مدينة حلب، وفي الـ 9 من أيلول الجاري اعتقلت الاستخبارات التركية مواطن من أبناء قرية ” قرنه” بناحية بلبل عقب عودته إلى قريته بتهمة الخروج في نوبات حراسة أبان سيطرة الإدارة الذاتية.