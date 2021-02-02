انخفاض جديد بأسعار المحروقات بعد تحسن سعر صرف الليرة التركية “العملة الرئيسية” المتداولة في محافظة إدلب

في ظل اعتماد الليرة التركية كعملة رئيسية للتداول والتعامل ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في محافظة إدلب والأرياف المحيطة بها، ومع التحسن الكبير الذي تشهده الليرة التركية مقابل العملات الأخرى، قامت شركة “وتد” للمحروقات بتخفيض أسعار المحروقات مرة جديدة، حيث انفخض سعر البنزين من 4.85 إلى 4.72، والمازوت المستورد انخفض إلى 4.92 بعد أن كان 5.06، بينما وصل سعر المازوت المكرر إلى 3.72 بعد أن كان 3.82، في حين بلغ سعر اسطوانة الغاز 76 بعد أن كانت 78، وجميع الأسعار المذكورة أعلاه هي بالعملة التركية “الليرة”.

وكان المرصد السوري رصد في 20 الشهر الفائت، قيام شركة “وتد” للمحروقات بتخفيض أسعار المحروقات ضمن مناطق هيئة تحرير الشام والفصائل في محافظة إدلب، وذلك مع تحسن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، ووفقاً للأسعار الجديدة، فقد بلغ سعر البنزين 4,74 ليرة تركية، وسعر المازوت المستورد انخفض إلى 4,86 ليرة تركية، بينما وصل سعر المازوت المكرر إلى 3,89 ليرة تركية، والمازوت المكرر نخب ثاني بلغ 3,63 ليرة تركية، بينما انخفض سعر اسطوانة الغاز إلى 74 ليرة تركية.