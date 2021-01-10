انخفاض كبير في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية.. والعدد الإجمالي يرتفع إلى 20646

سجلت السلطات الصحية في شمال غربي سورية، أمس، 28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وبذلك يرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 20646، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء الإجمالي إلى ليرتفع عدد حالات الشفاء الكلي إلى 13608 حالة، وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس نحو 260 حالة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، منذ نهاية العام الفائت، انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابات اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في شمال غرب سورية، حيث أصبحت الأرقام بالعشرات، بينما كانت تُسجل يومياً بالمئات.

وتشهد مدن وبلدات شمال غرب سورية عدم تقيد المواطنين بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تفعيل الأسواق وأماكن التجمعات لا سيما المؤسسات التابعة لحكومتي “الإنقاذ” و”المؤقتة”، إضافة إلى الجامعات والمدارس، في ظل نقص حاد في المعدات الطبية، بينما تعمل المنظمات الطبية ميدانياً وضمن مراكز الطبية متنقلة.