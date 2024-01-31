اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحين محليين في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: اندلعت اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء، بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين في بلدة الشنان ومسلحين محليين في مدينة القورية بريف دير الزور الشرقي، حيث سقطت عدة قذائف مصدرها من مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية قرب منازل المدنيين دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم مقتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، وأصابة 8 عناصر آخرون بجروح متفاوتة، في هجوم جديد نفذه مسلحون محليون، خلال الساعات الفائتة، على مقر لقسد بالقرب من مدرسة “الرغيب” في بلدة حوايج ذيبان بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب الهجوم استنفرت قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة لملاحقة المهاجمين.