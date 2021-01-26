انطلاق أعمال «الدستورية» في جنيف… وبيدرسن يسعى لـ«حوار بناء»

انطلقت أمس، اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بجنيف، في غياب ممثلي كتلتين سياسيتين في وفد المعارضة، وسط آمال من المبعوث الأممي غير بيدرسن في تحقيق اختراق قبل انتهاء الجولة نهاية الأسبوع وردم الهوة بين الحكومة والمعارضة.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة بيدرسن في مؤتمر صحافي الجانبين إلى الانخراط في حوار بناء. وانتقد بيدرسن خلال الفترة التي سبقت المحادثات العملية السياسية التي لم تُحدث حتى الآن أي تغيير حقيقي في سوريا على الأرض ولا رؤية حقيقية للمستقبل.

كانت «منصة موسكو» و«منصة القاهرة» و«هيئة التنسيق» انتقدت محاولة «هيئة التفاوض» المعارضة تغييراً في ممثليها، ما أفضى عن غياب ممثليها في الاجتماعات.

وعقد ممثلو «هيئة التفاوض» في اللجنة الدستورية الأحد، اجتماعهم في جنيف بمقر الأمم المتحدة تحضيراً للجلسة الأولى للدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي بدأت أمس. وحسب مشاركين، ركز أعضاء اللجنة على مراجعة خطة عملهم لهذا الأسبوع وفقاً لجدول الأعمال لمناقشة المبادئ الأساسية في الدستور وفقاً لولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحتها الداخلية.

كما عقد الرئيس المشارك للجنة الدستورية، هادي البحرة، لقاء مع بيدرسن، وبحضور عدد من أعضاء فريقه اجتماعاً تحضيرياً للجلسة الأولى من الدورة الخامسة.

وحسب شبكة «شام» المعارضة، ركز البحرة خلال لقائه على ضرورة تسريع عملية الإصلاح الدستوري للوصول إلى صياغة دستور جديد لسوريا، لافتاً إلى أن السبيل الوحيدة لوضع حد لمعاناة وآلام المدنيين، أولها إطلاق سراح المعتقلين، ومعرفة مصير المغيبين، والعودة الآمنة والكريمة والطوعية للنازحين واللاجئين.

وأكد البحرة «الانخراط الجاد وجاهزية ممثلي هيئة التفاوض للعمل الإيجابي بكل جهد ممكن من أجل إنجاز مهمة اللجنة الموكلة إليها وفق ولايتها، إسهاماً منها في العملية السياسية وللتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254».

كان وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو قال إنّ الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، ستبدأ بمناقشة المضامين الدستورية، وأكد أنه «للمرة الأولى سيتم البدء بنقاش المضامين الدستورية في اجتماعات اللجنة الدستورية، حيث إنّ الجولتين الرابعة والخامسة حققتا توافقاً على الأجندة بين النظام والمعارضة».

كما أعلن في موسكو أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بحث مع بيدرسن هاتفياً، التحضيرات الجارية للجلسة المقبلة للجنة الدستورية السورية، وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها، أن المكالمة التي جرت اليوم بمبادرة أممية تناولت بالتفصيل المسائل المتعلقة بتنظيم وعقد الجلسة الخامسة للجنة الدستورية التي ستستضيفها جنيف في الفترة من 25 إلى 29 يناير (كانون الثاني) الجاري.

ولفت البيان إلى أن هذه المشاورات جاءت مع التركيز على أهمية مواصلة الحوار السوري – السوري الشامل بمساعدة الأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على غياب أي بديل عن المضي قدماً في التسوية الشاملة للأزمة السورية بناء على 2254.