انفجارات عنيفة بريف القنيطرة عند الحدود مع الجولان السوري المحتل ومضادات النظام الجوية تتصدى

هزت انفجارات عنيفة صباح اليوم الجمعة، الريف الشمالي للقنيطرة بالقرب من الحدود مع الجولان المحتل، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن ما جرى في أجواء بلدة حضر ومحيطها، حيث قامت مضادات النظام الجوية بالتصدي لأهداف مجهولة، دون أنباء عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري وثق في الـ 21 من الشهر الجاري، خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي على جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق خلال الليلة الماضية، حيث قتل 5 عناصر وأصيب 4 آخرين من الميليشيات الموالية لإيران لم يعرف بعد فيما إذا كانوا من الجنسية الإيرانية أو من حزب الله اللبناني، إلا أنهم بكل تأكيد من جنسيات غير سورية، كما أصيب 7 عناصر من “قوات الدفاع الجوي” التابعة للنظام السوري، بينهم اثنين بحالة خطرة، ممن قتلوا وأصيبوا جميعاً بالقصف الإسرائيلي على مواقع ومستودعات ذخيرة وأسلحة جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق، فيما تسبب الاستهداف أيضاً بتدمير مستودع للصواريخ.