انفجارات عنيفة في مستودع أسلحة لهيئة تحرير الشام في ريف إدلب الشمالي الغربي

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوت انفجارات عنيفة واندلعت حرائق في الموقع قرب سوق الهال في مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي الغربي، نتيجة انفجار مستودع ذخيرة لهيئة تحرير الشام في مؤسسة الاسمنت سابقاً، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد، في 12 أكتوبر/تشرين الأول، انفجارات متتالية، في منطقة حربنوش شمال غرب مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجارات المتتالية التي سمع دويها في ريف إدلب الشمالي، تزامنت مع تحليق طائرات استطلاع مجهولة في أجواء المنطقة، ونتج عن الانفجارات تدمير ورشة لتصنيع الأسلحة والذخائر تابعة لمجموعة جهادية من جنسية غير سورية.