انفجارات متتالية في مستودع ذخيرة لـ”قسد” تهز مدينة الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، انفجارات هزت حي المشيرفة شمال مدينة الحسكة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، نتيجة انفجار مجهول في مستودع ذخائر وأسلحة لـ”قسد” في المنطقة، حيث دوت عدة انفجارات عنيفة متتالية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد في 21 حزيران الفائت، انفجارا مجهولا في مستودع ذخيرة قديم كان يتبع لـ”قسد” في مدينة الرميلان شمال شرق الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.