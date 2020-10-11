انفجارات مجهولة في ريف إدلب ضمن ورشة تصنيع أسلحة تابعة لمجموعة جهادية

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوت انفجارات قوية متتالية، مساء اليوم، في منطقة حربنوش شمال غرب مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجارات المتتالية التي سمع دويها في ريف إدلب الشمالي، تزامنت مع تحليق طائرات استطلاع مجهولة في أجواء المنطقة، ونتج عن الانفجارات تدمير ورشة لتصنيع الأسلحة والذخائر تابعة لمجموعة جهادية من جنسية غير سورية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.