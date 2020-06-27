انفجاران اثنان يضربان مناطق نفوذ التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية في الرقة

سمع دوي انفجار بعد منتصف ليل الجمعة – السبت في القسم الشرقي من مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من منطقة السكن الشبابي، ويعتبر السكن الشبابي نقطة عسكرية بالإضافة للمشفى العسكري المجاور للسكن، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، عقب ذلك انفجار آخر ضرب القسم الغربي من المدينة، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في شارع القطار، تبعه أصوات إطلاق نار، ولا أنباء عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري السوري نشر يوم أمس، أن مسلحين مجهولين، أوقفوا عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية كان يستقل دراجة نارية، في مدينة البصيرة شرق دير الزور، وأطلقوا النار عليه من سلاح حربي رشاش، ما أدى إلى مقتله على الفور.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 531 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 175 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 352 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.