انفجاران مجهولان قرب حقل العمر النفطي ضمن مناطق نفوذ “قسد” بريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوى انفجاران مجهولان بالقرب من المدينة العمالية بأطراف حقل العمر النفطي ضمن مناطق نفوذ “قسد” بريف دير الزور الشرقي، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة، دون تسجيل إصابات.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 30 ديسمبر/كانون الأول الفائت، إصابة عنصر في قوات سوريا الديمقراطية بجروح، جراء استهداف مسلحين مجهولين لدورية عسكرية لـ”قسد”، في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.