انفجار اسطوانات الغاز يسفر عن قتلى وجرحى في ريفي حلب وإدلب خلال يومين

قتل شاب وطفل وأصيب 2 آخرين، اليوم، في مدينة جرابلس شمال شرق حلب، نتيجة انفجار أسطوانة غاز في مطعم وسط المدينة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 31 أيار/مايو الفائت، انفجارا في مدينة إدلب، نتيجة أسطوانة غاز في محل لبيع الغاز المنزلي في المدينة، ما تسبب في مقتل شابين وإصابة 3 آخرين.

وكان المرصد السوري رصد في 15 أيار الفائت، احتراق 4 خيام في “مخيم السلام” الواقع في قرية الشيخ يوسف غرب مدينة إدلب جراء اشتعال في وسيلة طبخ داخل الخيمة.

ولا تزال أزمة المحروقات تعصف في الشمال السوري، حيث ارتفع سعر المازوت إلى 1000 ليرة سورية للتر الواحد، بينما ارتفعت اسطوانة الغاز إلى أكثر من 12000 ليرة سورية.

ويعيش السكان في شمال غرب سورية أوضاعا مأساوية في ظل غياب دور المنظمات الإنسانية، وانتشار الفقر وارتفاع نسبة البطالة.