انفجار بسيارة في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي غرب حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمع دوي انفجار في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، شمالي غرب حلب، تبين أنه ناجم عن انفجار بسيارة، في منطقة ترندة قرب عفرين، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر، ويرجح أنه جرى عبر عبوة ناسفة.

وفي 31 آذار/مارس المنصرم، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دوي انفجار في سمع بمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غربي حلب، عند منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة في حي المحمودية قرب مسجد أسامة بن زيد وسط مدينة عفرين، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.